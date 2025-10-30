نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إيرول ماسك، والد إيلون ماسك، في مقابلة مع وكالة "تاس" إن ابنه ربما زار روسيا سرا عدة مرات.

وقال إيرول ماسك: "نعم، كان هنا. وسيعود. سأطلب منه أن يأتي أكثر. من الواضح أنه شخصية بالغة الأهمية. وعندما يزور دولا معينة، عليه القيام بذلك سرا أو علانية. من المحتمل أنه جاء متخفيا عدة مرات. وعلينا تنظيم بعض الزيارات العلنية. سنناقش هذا الأمر معه".

وقام إيرول ماسك بزيارة موسكو وقازان، حيث التقى بممثلي مجتمع تكنولوجيا المعلومات والصحفيين.

وأكد والد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في وقت سابق أن روسيا تحقق تقدما ملحوظا مقارنة بالدول الأخرى في العالم، مشيرا إلى أن الغرب ينشر معلومات مغلوطة وسلبية عنها