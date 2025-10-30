عاجل- مدبولي: نتابع بإعجاب تجربة التنمية في الكويت ونتطلع لتوسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: نتابع بإعجاب تجربة التنمية في الكويت ونتطلع لتوسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتابع ببالغ التقدير والإعجاب الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة الكويتية لتحقيق التقدم والرفاهية لشعبها، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية في مجال التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء إن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الكويت الشقيقة، سواء من خلال الاستثمارات الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تناميًا مستمرًا يعكس قوة الروابط الأخوية بين البلدين.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بما يخدم مصالح الشعوب.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن اتفاق الجانبين على تشكيل فريق عمل مشترك مصري كويتي، يتولى بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ترحب بكل أشكال التعاون المشترك التي تدعم جهود التنمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة في ظل ما شهدته من إصلاحات تشريعية واقتصادية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات جعلت السوق المصرية واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، وهو ما يشجع المستثمرين الكويتيين على ضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.