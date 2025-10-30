نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناتورة أمريكية تحذر من عواقب استئناف بلادها للتجارب النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيفادا، جاكي روزن، من أن استئناف الولايات المتحدة لتجارب الأسلحة النووية يهدد بكارثة بيئية تشمل عموم البلاد.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي زعم بأنه تنفذ برامج مماثلة. وأضاف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن هذه العملية ستبدأ فورا.

وقال روزن للأدميرال ريتشارد كوريل، الذي رشحه ترامب لرئاسة القيادة الاستراتيجية للبلاد، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه: "إذا بدأتم بالاختبارات عن طريق الانفجارات النووية، فأنا أقول لكم هذا: كل ذرة من الهواء، وكل قطرة من المياه الجوفية، وكل شبر من التربة في جميع أنحاء الولايات المتحدة سوف تكون ملوثة بالإشعاع، وسوف يعاني منها الجميع في هذا البلد".

ووعدت السيناتورة بأنها ستكافح بنشاط ضد استئناف التجارب النووية في الولايات المتحدة.

وأضافت: "أريد أن أكون واضحة تماما: لن أسمح بحدوث هذا أثناء وجودي في منصبي. سأبذل قصارى جهدي كسيناتورة ومواطنة أمريكية لوقف هذا الأمر وحماية عائلات ولاية نيفادا".

من جانبها، أعلنت دينا تيتوس، عضو مجلس النواب الأمريكي، أنها تنوي تقديم مشروع قانون يعرقل توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية