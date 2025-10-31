نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله نظيره الإريتري: دعم سيادة إريتريا وإنهاء الحرب في السودان وضمان أمن البحر الأحمر في المقال التالي

في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع مصر وإريتريا، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسيد عثمان صالح محمد، وزير الخارجية الإريتري.

ترحيب مصري بالعلاقات التاريخية والتعاون الثنائي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بأخيه الرئيس أفورقي، مشيدًا بمشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بإريتريا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار الرئيس إلى دعم مصر الكامل لجهود الرئيس أفورقي في دفع مسيرة التنمية الوطنية في إريتريا، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي استمرارًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي التاريخية إلى العاصمة الإريترية أسمرة في أكتوبر 2024.

توافق مصري إريتري بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء شهد تبادلًا معمقًا للرؤى حول الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث أكد الرئيس السيسي التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها.

من جانبه، أعرب الرئيس أسياس أفورقي عن تقديره للدور المصري بقيادة الرئيس السيسي في ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، مرحبًا بتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز التنسيق في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

موقف مشترك لإنهاء الحرب في السودان

وخلال المباحثات، تناول الرئيسان تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا توافق الرؤى بين البلدين بشأن سبل إنهاء الحرب هناك، مع التشديد على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تبذل جهودًا حثيثة في إطار الآلية الرباعية لإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، مشددًا على التزام القاهرة بالعمل مع الشركاء لضمان وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على سيادته الوطنية.

التعاون من أجل استقرار الصومال والمنطقة

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في الصومال، مؤكدين التمسك بما ورد في البيان الثلاثي المشترك الصادر عن القمة المصرية الإريترية الصومالية في أكتوبر 2024، الذي شدد على احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الإفريقية.

واتفق الرئيسان على أهمية تعزيز التنسيق لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ودعم قدرات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

تأكيد مصري إريتري على ضمان أمن البحر الأحمر

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون لضمان أمن البحر الأحمر، والحفاظ على سلامة الملاحة في هذا الممر الملاحي الحيوي.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف التنسيق بين مصر وإريتريا، إلى جانب الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.