نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أشباح الديمقراطيين".. البيت الأبيض يلجأ للسحر في الهالووين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر البيت الأبيض مقطع فيديو استثنائيا خلال احتفالات الهالووين، تظهر فيه أشباح تمثل الديمقراطيين يحومون حول مبنى الكابيتول في واشنطن، وذلك في خضم الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.

وجاء الفيديو المصور في أجواء مرعبة مع موسيقى كئيبة ليعكس رسالة مفادها أن "الديمقراطيين يختفون من أمام الشعب الأمريكي في الوقت الذي يحتاجهم فيه أكثر من أي وقت مضى".

ويأتي هذا في أعقاب الإغلاق الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، بعد فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الاتحادية، مما أدى إلى توقف العديد من الخدمات الحكومية وإجازة آلاف الموظفين دون أجر، بينما استمر عمال القطاعات الحيوية كالطب والجيش والحدود والنقل في أداء مهامهم دون صرف رواتبهم.



وتعكس هذه الأزمة الخلاف السياسي العميق بين الحزبين، حيث أعلن الحزب الجمهوري في 21 أكتوبر عن فشل محاولة مجلس الشيوخ لإقرار الميزانية، مشيرا عبر منصاته الرسمية إلى أن السبب يعود لرفض الديمقراطيين التوصل إلى حل وسط، في حين يرى مراقبون أن الأزمة تعكس استقطابا سياسيا يعيق إدارة الشؤون الحكومية الأساسية