نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد إيلون ماسك: روسيا أنقذت أوروبا لقرون ولولاها لكنا جميعا نتحدث الألمانية الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إيرول ماسك، والد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في مقابلة مع وكالة "تاس"، أن روسيا أنقذت أوروبا لقرون، وهذا أمر لا شك فيه.

وقال إيرول ماسك: "عند قراءة القليل من التاريخ الأوروبي، يتضح لك أن أوروبا سعت باستمرار لإبعاد روسيا عنها على مدار الثلاثمائة عام الماضية على الأقل. واشتهرت كاترين العظيمة بمحاولتها ضم روسيا إلى العالم الأوروبي، فهي نفسها من بروسيا. ولكن الأوروبيين كانوا يردون دائما: "لا، لا، لا نعتقد ذلك"، حتى جاء نابليون فاستنجدوا بالجيش الروسي لهزيمته. حينها، أصبح الأمر مقبولا بالطبع".

وأضاف: " وكذلك في الحرب العالمية الثانية، احتاجوا الجيش الروسي مجددا لهزيمة هتلر. لولا الجيش الروسي، لكنا جميعا نتحدث الألمانية الآن. اسمعوا ولا تخطئوا الفهم ولا تخلطوا الأمور هنا. لولا روسيا، لكانت إنكلترا تتحدث الألمانية اليوم".

كما صرح والد رجل الأعمال الأمريكي بأنه يعتبر روسيا دولة متقدمة تكنولوجيا.

وتابع إيرول ماسك: "لطالما كانت كذلك. مستوى الرقمنة فيها مرتفع للغاية. بعض أعظم العقول في تاريخ العالم الحديث خرجوا من روسيا. موسيقيون وكتاب، وحتى علماء. يتبادر إلى ذهني مندلييف. كنت أعرف كل شيء عن مندلييف عندما كنت طالبا. لذا، نعم، روسيا بالطبع هي مركز أوروبا والدول المجاورة، وواحدة من أكبر المراكز العالمية. وهذا واضح".