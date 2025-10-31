نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يعزز التعاون الدولي خلال لقاءات ثنائية على هامش مؤتمر الإنتوساي 25 بشرم الشيخ في المقال التالي

شهدت مدينة شرم الشيخ سلسلة من اللقاءات المهمة التي عقدها المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات الحوكمة والشفافية وتطوير العمل الرقابي.

لقاء مع الأمانة العامة للإنتوساي

استهل المستشار محمد الفيصل يوسف لقاءاته بلقاء الدكتورة مارجيت كراكر، رئيسة محكمة المراجعة النمساوية والأمين العام للإنتوساي، حيث ناقش الطرفان سُبل التعاون المؤسسي بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة خلال فترة رئاسة مصر للمنظمة.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك في إدارة ملفات العمل الدولي، وضرورة تحديث النظام الأساسي للإنتوساي بما يتماشى مع تطورات الحوكمة والرقابة الحديثة، لا سيما فيما يخص شروط الانتساب وصياغة الخطة الاستراتيجية (2029–2034).

تعاون مصري بولندي في مكافحة الفساد

وفي لقاء ثنائي آخر، استقبل المستشار محمد الفيصل يوسف السيد ماريوش هالديج، رئيس المكتب الأعلى للمراجعة في بولندا، حيث قدم له التهاني بمناسبة توليه المنصب مؤخرًا.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، خاصة في ضوء الاجتماع السنوي لمجموعة العمل الذي استضافته وارسو في يوليو 2025.

وأكد رئيس الجهاز أن القضاء على الفساد يمثل محورًا رئيسيًا في دعم النزاهة المالية محليًا ودوليًا.

تعاون مصري نرويجي في الذكاء الاصطناعي والمراجعة الرقمية

كما التقى المستشار محمد الفيصل يوسف السيد كارل إريك كنايف، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في النرويج، حيث تناول اللقاء نتائج التعاون المثمر بين الجانبين في إعداد الموضوع الفني الثاني لمؤتمر الإنتوساي حول “استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة”.

وثمّن رئيس الجهاز الدور النرويجي الفعّال في دعم مبادرات تنمية الإنتوساي (IDI)، مؤكدًا استمرار التعاون خلال فترة رئاسة مصر للمنظمة الدولية.

شراكة مصرية برازيلية من أجل التنمية المستدامة

كما بحث رئيس الجهاز مع السيد فيتال دو ريغو، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، استمرار التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروعات مركز الدراسات المتقدمة (CAST)، خاصة في ملفات الذكاء الاصطناعي، مكافحة الفقر والجوع، وتغير المناخ.

وأكد الجانبان أهمية مشاركة الإنتوساي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 30) بالبرازيل عام 2025، والذي سيشهد لأول مرة جناحًا خاصًا للمنظمة يعكس دورها في دعم الشفافية البيئية.

تعاون مصري صيني في الرقابة الرقمية والبيانات الضخمة

واختتم المستشار محمد الفيصل يوسف لقاءاته بلقاء السيد هو كاي (Hou Kai)، المراجع العام للمكتب الوطني للرقابة الصيني، حيث أشاد بالعلاقات الثنائية المتينة بين الجهازين، مثمنًا اختيار الجهاز الصيني نائبًا لرئيس مؤتمر الإنتوساي.

وأكد الجانبان تطلعهم إلى توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والمراجعة الأممية، بما يدعم تبادل الخبرات ضمن مجموعة البريكس.

تأكيد الدور القيادي لمصر في المجتمع الرقابي الدولي

تعكس هذه اللقاءات الثنائية حرص الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، على بناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، بما يعزز مكانة مصر القيادية داخل المجتمع الرقابي الدولي.

ويؤكد ذلك رؤية الجهاز نحو حوكمة مستدامة ومسؤولة تدعم أهداف التنمية وتكرّس مبادئ النزاهة والشفافية عالميًا.