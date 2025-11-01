نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات وصحف عالمية.. العالم يترقب الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار العالم، مساء اليوم السبت، نحو مصر التي تستعد لحدث تاريخي غير مسبوق بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر صرح أثري وثقافي مخصص لحضارة واحدة في العالم.

وتعكس التغطية الإعلامية الدولية المكثفة حجم الاهتمام العالمي بهذا الحدث، الذي يجمع بين الماضي العريق والحاضر المعاصر، ويؤكد مكانة مصر كمركز عالمي للتراث الإنساني والسياحة الثقافية.

فرانس 24: المتحف يكشف أسرار 30 سلالة فرعونية

ذكرت قناة فرانس 24 أن المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه بعد أكثر من عقدين من العمل والإنشاء، ليعرض واحدة من أضخم المجموعات الأثرية في العالم.

وأوضحت القناة أن المتحف يقع على مشارف القاهرة بالقرب من هضبة الأهرامات التاريخية، ويضم:

100 ألف قطعة أثرية

مساحة عرض دائمة تتجاوز 24 ألف متر مربع

تصميم معماري مثلث مستوحى من أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع

وأكدت القناة أن المتحف يوصف عالميًا بأنه "الهرم الرابع" لما يمثله من إنجاز معماري وثقافي فريد، وتوقعت أن يستقبل المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا.

تمثال رمسيس الثاني.. أيقونة المدخل الرئيسي

تحدثت وسائل الإعلام العالمية عن التمثال الجرانيت الضخم للملك رمسيس الثاني الذي يستقبل الزوار عند المدخل، بارتفاع يتجاوز 11 مترًا، مشيرة إلى أن التمثال سافر حول العالم مرتين، قبل أن يستقر أخيرًا في منزله الدائم بالمتحف.

ويعد رمسيس الثاني أحد أكثر الرموز الفرعونية شهرة، ما يضفي على الافتتاح طابعًا أسطوريًا يجذب أنظار الإعلاميين والزوار.

مجموعة توت عنخ آمون.. أكبر عرض في التاريخ داخل قاعة واحدة

أكدت تقارير عالمية أن المتحف يقدم لأول مرة المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، والتي تجاوزت 5000 قطعة، في قاعة عرض واحدة تُعد الأكبر من نوعها عالميًا.

وتشمل المجموعة:

القناع الذهبي الشهير

التوابيت الملكية

العربة الاحتفالية

العرش الملكي

المجوهرات الملكية

ووصفت التقارير المعرض بأنه "الحدث الأثري الأكثر انتظارًا منذ اكتشاف المقبرة عام 1922".

الجارديان: أكبر منشأة أثرية في العالم لحضارة واحدة

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا موسعًا أكدت خلاله أن افتتاح المتحف يمثل استثمارًا استراتيجيًا ضخمًا لمصر، إذ يضم:

أكثر من 50 ألف قطعة أثرية

متحفًا مخصصًا للأطفال

مركزًا لحفظ وترميم الآثار

قاعات عرض بوسائط رقمية وتقنيات الواقع المختلط

وأشار التقرير إلى أن المتحف يعكس توجهًا مصريًا نحو تعزيز مكانة السياحة الثقافية كرافد اقتصادي مهم.

Greek Reporter: افتتاح بعد عقدين من التخطيط

صحيفة ذا جريك ريبورتر اليونانية وصفت المتحف بأنه إنجاز معماري وثقافي ضخم، أُنفقت عليه مليار دولار، ويقع على بُعد ميل واحد فقط من الأهرامات.

وأكدت الصحيفة أن افتتاح المتحف جزء من خطة مصر الأوسع لتطوير البنية التحتية، إلى جانب:

توسعات مترو الأنفاق

مشروعات المطارات

تحديث شبكة الطرق

كما أشارت إلى أن المتحف يعد عنصرًا رئيسيًا لجذب السياح وزيادة مدة إقامتهم.

مجلة ديزين العالمية: تحفة معمارية بعد ثلاثة عقود

احتفلت مجلة ديزين المتخصصة في التصميم والعمارة بالافتتاح، مؤكدة أن المتحف استغرق أكثر من 30 عامًا منذ الإعلان عنه، ليخرج في النهاية كمبنى مذهل تبلغ مساحته 81 ألف متر مربع.

وأشارت المجلة إلى أن المتحف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، معظمها يُعرض لأول مرة، مما يجعله أكبر متحف متخصص في حضارة واحدة في العالم.

CNN: مصر تحتفل بإنجاز تاريخي جعلته عطلة رسمية

نشرت شبكة CNN الأمريكية فيديوهات وصورًا للصرح الضخم، مؤكدة أن الافتتاح يُعد حدثًا ذا أهمية وطنية واقتصادية كبرى، لدرجة أن الحكومة المصرية أعلنت عطلة رسمية ليتابع المواطنون فعاليات الافتتاح.

وأشارت الشبكة إلى الزخم الدولي الكبير، وحجم الاهتمام العالمي بالحدث الذي وصفته بأنه "علامة فارقة في تاريخ السياحة والثقافة".

المتحف المصري الكبير… هدية مصر للعالم

ما بين تقارير CNN والجارديان وفرانس 24 ووسائل إعلام عالمية أخرى، اتفقت التغطيات الدولية على أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس حدثًا عاديًا، بل رسالة حضارية من مصر إلى العالم، تؤكد قدرة الدولة على تقديم مشروع ثقافي استثنائي يعيد إحياء تاريخ الفراعنة بأسلوب عصري.

إنه لحظة يجتمع فيها الماضي الخالد مع رؤية مصر الحديثة، ليشهد العالم ميلاد «الصرح الأكبر لحضارة الإنسان».