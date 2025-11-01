عاجل ـ السيدة انتصار السيسي: المتحف المصري الكبير يجسد حضارة لا تنطفئ أنوارها ومصر ترحب بالعالم في لحظة تاريخية

أحمد جودة - القاهرة - السيدة انتصار السيسي: المتحف المصري الكبير يجسد حضارة لا تنطفئ أنوارها ومصر ترحب بالعالم في لحظة تاريخية

في كلمة مؤثرة عبر حسابها الرسمي، أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عن سعادتها بمشاركة ضيوف مصر من مختلف دول العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم وأضخم الصروح الثقافية في التاريخ الحديث.

وقالت السيدة انتصار السيسي:

"يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها."

وأضافت:

"كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم… ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر… حضارة تبني مستقبل."

وجاءت كلمات السيدة انتصار السيسي معبرة عن فخر مصر بحضارتها العريقة ورسالتها الإنسانية الخالدة، حيث يعكس المتحف المصري الكبير امتداد التاريخ المصري في أبهى صورة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أن مصر ترحب بالعالم أجمع في حدث يرمز إلى السلام والحضارة والتواصل بين الشعوب.