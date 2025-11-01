العالم اليوم - المتحف الكبير.. ما أسعار التذاكر للمصريين والأجانب؟

انتم الان تتابعون خبر المتحف الكبير.. ما أسعار التذاكر للمصريين والأجانب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 نوفمبر 2025 04:09 مساءً - ساعات على الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير، ولكن يبقى السؤال الذي يشغل المصريين والمهتمين بالآثار الفرعونية، متى ستفتح الأبواب للزيارة؟ وما هي أسعار تذاكر الدخول؟

موعد فتح الأبواب

وفقا لمصادر مصرية عديدة، فإن المتحف سيفتح أبوابه للزوار، ابتداء من الثلاثاء 4 نوفمبر المقبل.

أسعار التذاكر

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وفقا لمصادر مصرية، أنه لن تطرأ أية زيادة في أسعار تذاكر الزيارة بالنسبة للمصريين عقب الافتتاح الرسمي للمتحف، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الزيارة للمصريين كما هي حتى بعد زيادة عدد القاعات بافتتاح قاعتي توت عنخ آمون ومتحف مركب الملك خوفو داخل المتحف المصري الكبير.

أما بالنسبة للأجانب، فستكون هناك زيادة طفيفة قدرها نحو 5 دولارات فقط، نظرا لافتتاح قاعتي الملك توت ومركب خوفو بالافتتاح الرسمي للمتحف.

أسعار التذاكر المقررة بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير هي:

التذاكر العادية للمصريين:‎

البالغين: سعر الذكرة 200 جنيه. ‎

الأطفال: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الطلاب: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎كبار السن: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الأجانب: