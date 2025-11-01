نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سياسي فنلندي: روسيا قد تطالب أوروبا بـ200 مليار يورو بسبب أوكرانيا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد عضو الحزب الفنلندي القومي-المحافظ "تحالف الحرية"، أرمادو مِمّا، بأن روسيا قد تطالب أوروبا بعد انتهاء النزاع الأوكراني بتعويضات تصل إلى 200 مليار يورو.

وأوضح أن هذه الخطوة ممكنة، بما أن القارة العجوز تواصل تمويل "الحرب ضد روسيا".

وكتب مِمّا في منشور على منصة X (تويتر): "يمكن لروسيا أن تطالب أوروبا بـ200 مليار يورو كتعويض، لأننا نواصل تمويل الحرب ضدها"، مؤكدًا أن "السلام لن يتحقق ما دام استمر الأوروبيون في غطرستهم وتعاليهم".

ويأتي هذا التصريح في سياق تقارير سابقة لصحيفة "بوليتيكو"، أفادت بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا على خطة تتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم "قروض جبرية" لأوكرانيا.

وتشير التقديرات إلى أن الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار يورو، معظمها محتجز في منصة "يوروكلير" (Euroclear) في بلجيكا.

وفي سياق متصل، وفي قمة بروكسل المنعقدة في 23 أكتوبر، لم يتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية الأوروبية باستخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي كأساس لقرض لأوكرانيا. وسيعودون لمناقشة هذه المسألة في اجتماع المجلس الأوروبي يومي 18 و19 ديسمبر.