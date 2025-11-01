نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الأميري القطري يعلن وفاة زوجة حاكم دولة قطر الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الأميري القطري، في بيان مساء السبت، عن وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله العطية حرم الشيخ الراحل علي بن عبد الله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق.

وقال الديوان في البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم السبت 1 نوفمبر 2025 الشيخة مريم بنت عبدالله العطية حرم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق".

وأضاف أنه سيُصلى عليها اليوم بعد صلاة المغرب في جامع ناصر بن عبد الله العطية بمنطقة الخريطيات، ثم يوارى جثمانها الثرى في مقبرة الخريطيات.