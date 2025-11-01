رئيسة تنزانيا تفوز بولاية جديدة

رئيسة تنزانيا تفوز بولاية جديدةأعلنت لجنة الانتخابات في تنزانيا فوز الرئيسة سامية صولوحو حسن في الانتخابات الرئاسية وحصولها على نحو 98 في المئة من الأصوات.

وأوضحت اللجنة، في بيان له اليوم، أن حسن حصلت على أكثر من 31.9 مليون صوت، أو 97.66 في المئة من إجمالي الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة الإقبال اقتربت من 87 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد والبالغ عددهم 37.6 مليون ناخب.

وتمنح هذه النتائج الرئيسة سامية صولوحو حسن، التي تولت السلطة في عام 2021 بعد وفاة سلفها أثناء وجوده في منصبه، ولاية جديدة مدتها خمس سنوات لحكم البلد الواقع في شرق أفريقيا والذي يبلغ تعداد سكانه 68 مليون نسمة.