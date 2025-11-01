رئيسة تنزانيا تفوز بولاية جديدة
أعلنت لجنة الانتخابات في تنزانيا فوز الرئيسة سامية صولوحو حسن في الانتخابات الرئاسية وحصولها على نحو 98 في المئة من الأصوات.
وأوضحت اللجنة، في بيان له اليوم، أن حسن حصلت على أكثر من 31.9 مليون صوت، أو 97.66 في المئة من إجمالي الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة الإقبال اقتربت من 87 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد والبالغ عددهم 37.6 مليون ناخب.
وتمنح هذه النتائج الرئيسة سامية صولوحو حسن، التي تولت السلطة في عام 2021 بعد وفاة سلفها أثناء وجوده في منصبه، ولاية جديدة مدتها خمس سنوات لحكم البلد الواقع في شرق أفريقيا والذي يبلغ تعداد سكانه 68 مليون نسمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة تنزانيا تفوز بولاية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.