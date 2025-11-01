نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية 70 قناة دولية ومئات المراسلين في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قنوات مصر والعالم تنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. العالم يشاهد ميلاد أيقونة الحضارة، في لحظة ينتظرها المصريون والعالم أجمع، تتجه أنظار الجميع مساء اليوم إلى الجيزة، حيث يشهد المتحف المصري الكبير حفل افتتاحه الرسمي في حدث عالمي غير مسبوق يجسد عظمة التاريخ المصري وقدرته على الإبهار المعاصر.

ومع هذا الحدث التاريخي، أعلنت القنوات المصرية والدولية عن خطة بث موسّعة لنقل فعاليات الافتتاح لحظة بلحظة، ليكون المشاهد حول العالم شريكًا في الاحتفال بميلاد صرح حضاري يربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

بث مباشر شامل على القنوات المصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن خطة بث متكاملة لتغطية حفل الافتتاح عبر مختلف القنوات المصرية، حيث تنقل الحدث مباشرة قنوات:

الحياة، ON، DMC، القناة الأولى، المصرية، Extra News، وCBC، إلى جانب قنوات النايل المتخصصة مثل Nile TV International، Nile Drama، وNile Culture.

وسيتم تقديم التغطية بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، لضمان وصول الرسالة الحضارية المصرية إلى أكبر عدد من المشاهدين في مختلف القارات.

كما أعلنت القنوات عن تخصيص فقرات حية قبل الحفل وبعده، تتضمن لقاءات مع شخصيات مصرية ودولية، وتغطية لأجواء الحضور الرسمي والجماهيري أمام صرح الأهرامات.

70 قناة دولية ومئات المراسلين في القاهرة

في مشهد يعكس الاهتمام العالمي بالحدث، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن أكثر من 70 قناة دولية كبرى من مختلف دول العالم حصلت على حقوق نقل الحفل، من بينها شبكات أوروبية وآسيوية وأفريقية وعربية، إضافة إلى تغطية من وكالات الأنباء العالمية الكبرى مثل رويترز، أسوشيتد برس، ووكالة فرانس برس.

ويمثل هذا الزخم الإعلامي العالمي أحد أكبر حملات البث الخارجي لأي حدث ثقافي في المنطقة، بما يرسخ مكانة مصر كمنارة للحضارة والتاريخ.

بث رقمي مباشر عبر منصات التواصل

وفي خطوة مواكبة للعصر، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن بث مباشر حصري عبر منصة TikTok، ليتمكن الجمهور من جميع أنحاء العالم من متابعة الحدث لحظة بلحظة عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على التواصل مع الأجيال الجديدة بأساليب حديثة تتناسب مع التطور الرقمي، حيث يُعد المتحف المصري الكبير مشروعًا يمثل المزج بين عبق التاريخ والتكنولوجيا الحديثة.

حدث يجمع الحاضر بالماضي

تتضمن مراسم الافتتاح عروضًا فنية وثقافية تعكس عبقرية المصري القديم وإبداع المصري الحديث، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات الدولية.

ومن المتوقع أن تتضمن الفعالية فقرات موسيقية مبهرة وإضاءة ساحرة تطل على أهرامات الجيزة في لوحة فنية توحد بين الماضي المجيد والحاضر المشرق.

مصر تُبهر العالم من جديد

من خلال التغطية الإعلامية الواسعة، والبث متعدد اللغات والمنصات، تؤكد مصر قدرتها على تصدير رسالتها الثقافية والإنسانية إلى العالم.

فالمتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى ضخم يحتضن الآثار، بل رسالة متجددة من أرض الحضارة إلى العالم بأن مصر لا تزال — وستظل — منارة التاريخ والجمال والإبداع.