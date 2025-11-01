نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان: عناصر الدعم السريع ارتكبوا انتهاكات مروعة في الفاشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو، إن "عناصر الدعم السريع ارتكبوا انتهاكات مروعة في الفاشر، تضمنت اغتصابًا جماعيًا لنحو 25 امرأة".

وأشار ماغانغو إلى أن المهاجمين استباحوا النساء والفتيات تحت تهديد السلاح، ما دفع النازحين الآخرين لمغادرة المكان.

وقال ماغانغو إن "شركاء المفوضية الإنسانيين أفادوا بتعرض ما لا يقل عن 25 امرأة للاغتصاب الجماعي عندما دخلت قوات الدعم السريع مأوى للنازحين بالقرب من جامعة الفاشر".

وأضاف: "يؤكد شهود عيان أن أفراد قوات الدعم السريع انتقوا النساء والفتيات واغتصبوهن تحت تهديد السلاح، مما أجبر النازحين المتبقين – نحو مائة أسرة – على مغادرة الموقع وسط إطلاق النار وترهيب السكان المسنين".

كما أشار إلى "التقارير المقلقة عن مقتل مرضى وجرحى داخل المستشفى السعودي للولادة" وفي مبان مختلفة تقع في حيي الدرجة الأولى والمطار، والتي كانت تستخدم مؤقتا كمراكز طبية.

وأكد ماغانغو أن "المفوضية وثقت عمليات قتل واعتداء ضد العاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يدعمون المجتمعات الضعيفة، وأكدت أن قوات الدعم السريع تحتجز ثلاثة أطباء في الفاشر".

ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وسريع في المجازر والانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر ومحيطها غربي السودان ومحاسبة الجناة.