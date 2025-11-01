نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجسد عبقرية المصريين ويمثل هدية مصر الخالدة إلى العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجسد عبقرية المصريين ويمثل هدية مصر الخالدة إلى العالم

شهدت مصر اليوم حدثًا عالميًا استثنائيًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة وزعماء العالم، وممثلين عن المنظمات الدولية والهيئات الثقافية.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن المتحف المصري الكبير هو شاهد على عبقرية الإنسان المصري الذي شيد الأهرامات، ونقش سيرة الخلود على جدران التاريخ، ليبقى رمزًا للحضارة التي أضاءت دروب الإنسانية منذ آلاف السنين. وأضاف الرئيس أن هذا الصرح الثقافي ليس مجرد متحف للآثار، بل رسالة سلام، ودعوة للحوار بين الحضارات، وتأكيد على أن مصر ستظل مركزًا للإشعاع الثقافي والإنساني في العالم.

وأشار الرئيس إلى أن مشروع المتحف، الذي استغرق سنوات من العمل الدؤوب، يجسد رؤية الدولة المصرية الحديثة في الحفاظ على تراثها وتقديمه للأجيال القادمة بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الضخم من خبراء ومهندسين وشركاء دوليين، خاصة الجانب الياباني الذي كان شريكًا أساسيًا في مراحل التنفيذ والدعم الفني.

ويضم المتحف أكبر مجموعة أثرية للملك توت عنخ آمون، إضافة إلى آلاف القطع الأثرية التي تعرض لأول مرة، في تصميم معماري مهيب يطل على أهرامات الجيزة، ليشكل بانوراما حضارية متكاملة تربط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق.

واختُتمت الفعالية بعرض فني مبهر يعكس عظمة الحضارة المصرية، وسط تغطية إعلامية عالمية واسعة، حيث أُطلق على المتحف وصف "هدية مصر إلى العالم" لما يمثله من قيمة ثقافية وإنسانية لا مثيل لها.