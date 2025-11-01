نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الرئيس السيسي: المصري كان ولا يزال صانع الحضارة وحامل راية المعرفة ورسول السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن المصري عبر العصور كان ولا يزال بناءً للحضارات، صانعًا للمجد، وحاملًا لراية المعرفة ورسولًا للسلام إلى العالم أجمع، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر اليوم من افتتاح هذا الصرح الثقافي العظيم هو امتداد طبيعي لتاريخها المشرق الذي أضاء دروب الإنسانية.

وأوضح الرئيس أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو تجسيد حي لروح المصريين العظيمة التي أبدعت في كل العصور، وبنت الأهرامات، ونقشت التاريخ، وابتكرت الفن والكتابة، وأسست قيم العلم والسلام التي شكّلت أساس الحضارة الإنسانية.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر الجديدة، وهي تفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم، تؤكد أنها ماضية في طريق البناء والتنمية، مستلهمة من ماضيها المجيد روح العزيمة والإصرار على صناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن هذا المتحف هو هدية مصر للعالم، ورسالة تؤكد أن الحضارة المصرية ستبقى مصدر إلهام للعالم في كل ما يتعلق بالإبداع والمعرفة والإنسانية، موجهًا التحية لكل من شارك في هذا المشروع الوطني العملاق، الذي يعكس إيمان المصريين بقدرتهم على تحقيق المعجزات.

واختتم الرئيس كلمته قائلًا إن مصر ستظل أرض الحضارة والسلام، ومركز إشعاع للثقافة والفكر، مضيفًا: “كما صنع أجدادنا التاريخ، نصنع نحن الحاضر والمستقبل، حاملين رسالة الخير والمحبة لكل شعوب الأرض.