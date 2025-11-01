نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يضع الحجر الأخير للمتحف المصري الكبير إيذانًا بافتتاحه الرسمي في حدث عالمي مبهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يضع الحجر الأخير للمتحف المصري الكبير إيذانًا بافتتاحه الرسمي في حدث عالمي مبهر

في لحظة تاريخية ينتظرها الملايين حول العالم، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا، بوضع الحجر الأخير في هذا الصرح الحضاري العملاق، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرة مصر الثقافية والإنسانية.

وشهدت ساحة المتحف أجواءً احتفالية مهيبة، حيث استقبل الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الوفود المشاركة في الاحتفالية العالمية، والتي ضمّت 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يعكس التقدير الدولي العميق لمكانة مصر كقلب الحضارة الإنسانية.

وتزامن الافتتاح مع بث مباشر غطّى الحدث على مختلف القنوات المحلية والعالمية، تحت عنوان "مصر تفتح أبواب المتحف المصري الكبير"، في احتفالية مبهرة شملت عروضًا جوية وطائرات شراعية زينت سماء الجيزة، في مشهد أبهر الحضور وأضفى على الفعالية طابعًا عالميًا فريدًا.

ويعد المتحف المصري الكبير، الذي يطل majestically على أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف عصور التاريخ المصري القديم، بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة أمام الجمهور.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن هذا الافتتاح يمثل تتويجًا لجهود استمرت سنوات طويلة من العمل والتخطيط، ليكون المتحف رمزًا لقدرة المصريين على البناء والتجديد وصون الهوية الوطنية، ورسالة سلام وتسامح موجهة من أرض مصر إلى كل شعوب العالم.

واختُتمت الاحتفالية بعروض فنية مبهرة عكست عبقرية الإبداع المصري عبر العصور، لتؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للفن والحضارة والسلام، وأن المتحف المصري الكبير هو بالفعل هدية مصر الخالدة للعالم.