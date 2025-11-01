نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة تعاون دولي واسع ودعم ياباني مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، أن هذا المشروع العملاق جاء نتيجة تعاون دولي واسع النطاق بين مصر وعدد من الشركات والمؤسسات العالمية، مشيرًا إلى أن الدعم الذي قدمته اليابان كان عنصرًا أساسيًا في نجاح هذا الصرح الثقافي الفريد.

وأوضح الرئيس أن المتحف المصري الكبير لم يكن مجرد مشروع وطني، بل نموذجًا للتكامل الدولي في مجالات الثقافة والهندسة والإدارة، حيث شاركت في إنشائه مجموعة من أبرز الشركات العالمية، بالإضافة إلى مساهمة كبيرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) التي دعمت المشروع فنيًا وماليًا، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر واليابان وحرص الجانبين على دعم التراث الإنساني المشترك.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا التعاون الدولي هو دليل على الثقة التي تحظى بها مصر عالميًا، وقدرتها على إدارة المشروعات الكبرى باحترافية، مضيفًا أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة سلام وتواصل بين الشعوب، ومثالًا حيًا على ما يمكن تحقيقه حين تتوحد الجهود لخدمة الإنسانية.

وأعرب الرئيس عن تقديره لكل من شارك في إنجاز هذا المشروع التاريخي من مهندسين وخبراء وعمال، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تقدم للعالم نموذجًا جديدًا في الحفاظ على التراث وتقديمه برؤية معاصرة، تجمع بين الأصالة والتطور.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد وجهة سياحية، بل منارة ثقافية عالمية تعبر عن روح مصر الحديثة، التي تمتد بجذورها إلى أعماق التاريخ وتتطلع بثقة إلى المستقبل.