نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات كبيرة تهز مدينة شيراز جنوبي إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلع، مساء السبت، حريق كبير في ورشة لتعبئة أسطوانات الغاز السائل بمدينة شيراز جنوبي إيران، رافقه انفجار عدة أسطوانات.

وأعلن رئيس إدارة الإطفاء في شيراز هادي عيدي بور عن اندلاع حريق في ورشة شحن أسطوانات الغاز في منطقة حزام شيراز وإرسال قوات عملياتية واسعة النطاق لاحتواء الحادث.

وأفاد بأن سبع محطات إطفاء مع إحدى عشرة مركبة إطفاء ثقيلة ومتوسطة شاركت للسيطرة على الحريق من ثلاثة محاور مختلفة.

وأشار هادي عيدي بور إلى أن الحادث وقع عند الساعة 18:01 وأن الإصابات كانت خفيفة وتم تسليم المصابين إلى فرق الإسعاف لتلقي العلاج.

وذكر أن أسباب الحريق لا تزال قيد التحقيق من قبل خبراء إدارة الإطفاء لتحديد ملابساته بدقة.

من جهته، صرح رئيس خدمات الطوارئ في فارس مسعود عابد في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، بأن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم علاج سبعة منهم في مكان الحادث كمرضى خارجيين وتم نقل اثنين إلى مستشفى الشهيد رجائي.

وأضاف مسعود عابد أن هؤلاء الجرحى أصيبوا في الغالب بسبب الانفجار، مؤكدا وقوع انفجار قوي في مكان الحادثة.

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية وتداولته منصات التواصل الاجتماعي، حريقًا ضخمًا وألسنة لهب تتأجج في السماء، كما يسمع في المقطع صوت انفجارات تهز المكان.