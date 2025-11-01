انفجارات هائلة وكرات نار تهزّ إيران

انفجارات هائلة وكرات نار تهزّ إيرانشهدت مدينة شيراز جنوبي إيران مساء السبت كارثة كبيرة، بعد اندلاع حريق كبير في ورشة لتعبئة أسطوانات الغاز السائل، رافقه سلسلة انفجارات مدوية هزت المنطقة وأضاءت السماء بألسنة لهب عملاقة.

وأعلن رئيس إدارة الإطفاء في شيراز هادي عيدي بور عن إرسال قوات عملياتية واسعة النطاق لاحتواء الحريق، حيث شاركت سبع محطات إطفاء مع إحدى عشرة مركبة إطفاء ثقيلة ومتوسطة في عمليات السيطرة من ثلاثة محاور مختلفة، وفقاً لـRT.

وصرح رئيس خدمات الطوارئ في فارس مسعود عابد بأن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص، تم علاج سبعة منهم في مكان الحادث كمرضى خارجيين، بينما تم نقل اثنين إلى مستشفى الشهيد رجائي لتلقي العلاج.

وأكد أن الإصابات كانت في الغالب نتيجة الانفجارات القوية التي رافقت الحريق.