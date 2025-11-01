انفجارات هائلة وكرات نار تهزّ إيران
شهدت مدينة شيراز جنوبي إيران مساء السبت كارثة كبيرة، بعد اندلاع حريق كبير في ورشة لتعبئة أسطوانات الغاز السائل، رافقه سلسلة انفجارات مدوية هزت المنطقة وأضاءت السماء بألسنة لهب عملاقة.
وأعلن رئيس إدارة الإطفاء في شيراز هادي عيدي بور عن إرسال قوات عملياتية واسعة النطاق لاحتواء الحريق، حيث شاركت سبع محطات إطفاء مع إحدى عشرة مركبة إطفاء ثقيلة ومتوسطة في عمليات السيطرة من ثلاثة محاور مختلفة، وفقاً لـRT.
وصرح رئيس خدمات الطوارئ في فارس مسعود عابد بأن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص، تم علاج سبعة منهم في مكان الحادث كمرضى خارجيين، بينما تم نقل اثنين إلى مستشفى الشهيد رجائي لتلقي العلاج.
وأكد أن الإصابات كانت في الغالب نتيجة الانفجارات القوية التي رافقت الحريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجارات هائلة وكرات نار تهزّ إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.