الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تدين الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان

أحمد جودة - القاهرة - أدانت الولايات المتحدة في بيان عبر خارجيتها التقارير التي تتحدث عن الفظائع الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر بشمال دارفور.

وأكد بيان الوزارة أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة المدنيين داخل المدينة وأولئك الذين يفرون إلى المناطق المجاورة".

وأضاف البيان: "يجب على قوات الدعم السريع التوقف عن الانخراط في أعمال الانتقام والعنف العرقي؛ ولا ينبغي أن تتكرر مأساة الجنينة. وستواصل الولايات المتحدة العمل مع الشركاء لإيجاد طريق سلمي ".

وشددت الخارجية الأمريكية أنه لا يوجد حل عسكري مجد، والدعم العسكري الخارجي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

وحثت الولايات المتحدة عبر بيان خارجيتها، الطرفين على السعي عن طريق التفاوض لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني.