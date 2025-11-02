نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ترامب على لقاءه بنظيره الصيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد الرئيس دونالد ترامب تأكيده على أن لقاءه بالرئيس الصيني شي جين بينغ كان "رائعا" ومفيدا لكلا البلدين.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "اجتماعي ضمن مجموعة (G2) مع الرئيس الصيني شي كان رائعا لكل من بلدينا. هذا الاجتماع سيؤدي إلى سلام ونجاح دائمين. فليبارك الله الصين والولايات المتحدة الأمريكية".

ويوم الخميس الماضي أعلن ترامب عقب اجتماعه بشي جين بينغ في كوريا الجنوبية أنه اتفق على "أمور كثيرة" مع الرئيس الصيني، فيما أصبحت قضايا أخرى، من بينها بالغة الأهمية "قريبة جدا من الحل".

وبدوره، أكد شي جين بينغ أنه "على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على التواصل على كافة المستويات ومن خلال كافة القنوات لتحسين التفاهم المتبادل". مشددا على أنه "ينبغي أن تبقى العلاقات التجارية والاقتصادية القوة الدافعة لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية وليس حجر عثرة".