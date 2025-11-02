نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف سينعكس افتتاح المتحف المصري الكبير على القطاع السياحي المصري؟.. نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية يوضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، على افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ قال إن الحدث يمثل لحظة تاريخية لكل المصريين، مؤكدًا أن التنظيم والرسائل المصاحبة للحفل، بما في ذلك كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهرت مصر كأول دولة في التاريخ وبثت رسائل للسلام والحوار والتعاون بين الشعوب.

وأشار خلال مداخله هاتفيه على شاشة " إكسترا نيوز"، في برنامج "ستوديو إكسترا"، إلى أن الفيديوهات المصاحبة للحدث جسدت مصر من العصور الفرعونية إلى العصر الحديث بطريقة فنية وأصيلة، واعتبرها أكبر حملة ترويج سياحي في تاريخ مصر.

وأضاف تركي أن قاعات المتحف، لا سيما قاعة توت عنخ آمون، تشكل كنزًا فريدًا يضم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية مرتبطة بملك واحد فقط، مشددًا على أن هذا يعزز جاذبية القاهرة سياحيًا ويزيد مدة إقامة الزائر وبالتالي الإنفاق السياحي، مؤكدًا أن المتحف سيساهم في انتعاش السياحة الثقافية في العاصمة.

وأشار إلى أن زيادة الإقبال السياحي تتطلب تطوير البنية التحتية الفندقية، لافتًا إلى القرارات الأخيرة التي تسمح بتحويل العقارات السكنية إلى منشآت سياحية دون رسوم، مع الالتزام بمعايير وزارة السياحة لضمان جودة الخدمات، مؤكدًا أن هذا يفتح فرصًا للاستثمار ويعزز السياحة في المنطقة المحيطة بالمتحف، بما في ذلك مطار سفينكس وأهرامات سقارة.