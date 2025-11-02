عاجل- انضمام سوريا للتحالف الدولي بقيادة واشنطن... تحول تاريخي في العلاقات بين دمشق والولايات المتحدة

أحمد جودة - القاهرة - انضمام سوريا للتحالف الدولي بقيادة واشنطن... تحول تاريخي في العلاقات بين دمشق والولايات المتحدة

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن الرئيس السوري سيعلن الأسبوع المقبل انضمام بلاده رسميًا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعـ.ـش، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولًا تاريخيًا في مسار العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وأوضح باراك أن نائب الرئيس السوري الأسبق فاروق الشرع سيقوم بتوقيع اتفاق رسمي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإعلان عن انضمام سوريا للتحالف، لتصبح بذلك الشريك رقم (89) في إطار هذا التحالف الدولي الواسع.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن انضمام دمشق للتحالف يعكس رغبة مشتركة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين بعد سنوات من القطيعة والتوتر السياسي.