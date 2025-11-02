العالم اليوم - حادث طعن في قطار ببريطانيا.. والشرطة تعتقل شخصين

انتم الان تتابعون خبر حادث طعن في قطار ببريطانيا.. والشرطة تعتقل شخصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 نوفمبر 2025 01:20 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في لندن، باعتقال الشرطة البريطانية شخصين بعد حادث طعن استهدف عددا من الأشخاص على متن قطار متجه إلى شمال إنجلترا، يوم السبت.

وقالت شرطة كامبريدجشير إنها تلقت اتصالا عند الساعة 19:39 بتوقيت غرينتش بعد ورود أنباء عن طعن عدة أشخاص على متن قطار.

وأضافت في بيان "وصل ضباط مسلحون وتم إيقاف القطار في هانتينجدون، حيث أُلقي القبض على رجلين. ونُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى".

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في منشور على موقع إكس إن "الحادث المروع" مثير للقلق على نحو بالغ.

وأضاف "دعواتنا لجميع المتضررين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها".

واختتم قائلا: "على جميع المتواجدين في المنطقة اتباع إرشادات الشرطة".

من جانبه، قال بول بريستو، عمدة كامبريدجشير وبيتربورو، إنه سمع عن "مشاهد مروعة" على متن القطار الذي شهد الهجوم.