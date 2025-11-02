العالم اليوم - ترامب يهدد بعمل عسكري ضد نيجيريا.. وتعليمات للجيش بالاستعداد

انتم الان تتابعون خبر ترامب يهدد بعمل عسكري ضد نيجيريا.. وتعليمات للجيش بالاستعداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 نوفمبر 2025 02:16 صباحاً - هدّد الرئيس دونالد ترامب السبت بإرسال قوات أميركية إلى نيجيريا "مدججة بالسلاح" إذا لم توقف أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ما وصفه بـ"قتل المسيحيين" على أيدي "إرهابيين".

وقال الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشيال إنه طلب من البنتاغون وضع خطة لهجوم محتمل، بعد يوم من تحذيره من أن المسيحية "تواجه تهديدا وجوديا في نيجيريا".

وأضاف: "إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، ستوقف الولايات المتحدة فورا كل المساعدات لنيجيريا، وقد تذهب إلى هذا البلد مدججة بالسلاح للقضاء على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع الرهيبة".

وتابع: "أصدر تعليماتي لوزارة الحرب بالاستعداد لعمل عسكري محتمل".

واختتم منشوره بـ"تحذير: من الأفضل للحكومة النيجيرية أن تتحرك بسرعة!".

ولاقت في الاشهر الأخيرة روايات على وسائل التواصل الاجتماعي عن "إبادة جماعية مسيحية" و"اضطهاد" في نيجيريا، صدى في أوساط اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويوم الجمعة، قال ترامب على منصته "آلاف المسيحيين يُقتلون، ويتحمل متطرفون مسؤولية هذه المذبحة الجماعية"، دون أن يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.

وأشار ترامب إلى أنه يسمي نيجيريا "دولة ذات اهتمام خاص"، وهو تصنيف في وزارة الخارجية الأميركية للدول "المتورطة في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية".

وتشهد نيجيريا نزاعات يقول خبراء إنها أدت إلى مقتل مسيحيين ومسلمين من دون تمييز.

وتنقسم نيجيريا بالتساوي تقريبا بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية.

وردّ الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو السبت على منصة إكس بعد إعلان ترامب "إن وصف نيجيريا بأنها غير متسامحة دينيا لا يعكس واقعنا الوطني"، مضيفا أن "الحرية الدينية والتسامح كانا مبدأ أساسيا في هويتنا الجماعية وسيظلان كذلك دائما".

وشهدت مناطق شمال شرق البلاد عنفا يقف وراءه متطرفون لأكثر من 15 عاما من قبل جماعة بوكو حرام أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وأجبر مليونين على النزوح.

وتنتشر في الشمال الغربي عصابات تعرف باسم "قطاع الطرق" تهاجم القرى وتقتل وتخطف السكان.

كما تعد منطقة وسط نيجيريا مسرحا لاشتباكات متكررة بين رعاة ماشية مسلمين في الغالب ومزارعين مسيحيين، وهو ما يعطي العنف هناك طابعا دينيا، رغم أن خبراء يقولون إن الأرض هي محور النزاع في المقام الأول بسبب التوسع السكاني.