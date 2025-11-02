عاجل- تصعيد خطير في غزة.. الاحتلال يقصف جباليا ويفجر مباني سكنية في خان يونس

أحمد جودة - القاهرة - تصعيد خطير في غزة.. الاحتلال يقصف جباليا ويفجر مباني سكنية في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم، بأن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مكثف باتجاه مناطق وأحياء عدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في تصعيد ميداني جديد يشهده القطاع.

ووفقًا للمصادر الميدانية، سُمع انفجار ضخم في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، جراء إقدام قوات الاحتلال على نسف عدد من المباني السكنية، ما أدى إلى تدمير واسع في المنطقة وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة في سماء المدينة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة الدمار المتزايد ونقص الإمدادات الإنسانية.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن الطواقم الإسعافية تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى مواقع الاستهداف بسبب القصف المستمر وخطورة الأوضاع الميدانية.