العالم اليوم - مدرب النصر يكشف "سر" عدم استبدال رونالدو في مباريات الفريق

انتم الان تتابعون خبر مدرب النصر يكشف "سر" عدم استبدال رونالدو في مباريات الفريق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 نوفمبر 2025 04:24 صباحاً - دافع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر السعودي عن فكرة الإبقاء على مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد الفريق طوال وقت المباريات وعدم استبداله.

وسجل رونالدو هدفي فوز فريقه على الفيحاء 2 -1 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري السعودي لكرة القدم.

وسئل جيسوس في مؤتمر صحفي عقب مباراة فريقه التي حافظ انتصاره بها على صدارته للدوري بالعلامة الكاملة، عن سر عدم استبدال رونالدو في المباريات.

وقال جيسوس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "رونالدو لاعب كبير ويعرف جسمه جيدا، ومتى يرتاح، ويطلب التبديل، وأنا أفكر في إراحته على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا 2".

ولم يخض رونالدو (40 عاما) أي مباراة في البطولة الآسيوية بعد 3 جولات لعبها النصر بدور المجموعات فاز فيها جميعا.

وأضاف جيسوس: "في بعض المباريات لا تستطيع إراحته لأنه رونالدو.. وهارون كمارا، لا يستطيع تعويضه وفي بعض الأحيان نضحي بوجوده بمستوى أقل ولكن وجوده يبقى مهما".

كما انتقد جيسوس بعض القرارات التحكيمية في الفوز على الفيحاء، حيث اعتبر أنه "أمر مخز" أن يتم إلغاء هدف سجله لاعبه كينغسلي كومان بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب تقدمه بأذنه فقط عن آخر المدافعين.

وتابع جيسوس: "فريقي مغامر ولهذا فإن الفرق التي أتواجد فيها تفوز، نحن نحتاج للمغامرة ولكن في بعض الأحيان تخلق مشاكل، ولكن تفكيرنا الأول والأخير يكون في تسجيل الأهداف، وهو ما قد يكلفنا تلقي الأهداف أحيانا".

وأعرب رونالدو عن سعادته بعد الفوز الثمين والصعب على الفيحاء، وتعزيز صدارته لدوري "روشن" السعودي بالعلامة الكاملة.

وفي تصريحات عقب نهاية المباراة، قال رونالدو إن اللقاء كان صعبا للغاية، لكن فريقه لم يستسلم حتى الثواني الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الروح هي المطلوبة دائما في كل مباراة من أجل المضي قدما نحو تحقيق الألقاب.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني.