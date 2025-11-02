العالم اليوم - هيغسيث: نبحث مع الصين إقامة "قنوات اتصال" عسكرية

انتم الان تتابعون خبر هيغسيث: نبحث مع الصين إقامة "قنوات اتصال" عسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 نوفمبر 2025 05:20 صباحاً - قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث السبت عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين البلدين للحد من النزاعات وعدم تصعيد أي مشاكل قد تنشأ في المستقبل.

وبعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيغسيث في منشور على موقع إكس: "عقدتُ اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظيري وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا".

وأضاف هيغسيث أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات حول إنشاء هذه القنوات.

وشهدت كوريا الجنوبية، الخميس، مباحثات بين الرئيسين الأميركي والصيني.

وصرّح الرئيس الصيني بأنه مستعد لمواصلة العمل مع ترامب لبناء أساس قوي للعلاقات الثنائية وتهيئة مناخ سليم لتنمية البلدين.

وخلال اجتماعه مع ترامب، قال شي إنه تحت التوجيه المشترك لهما، ظلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مستقرة بوجه عام، مضيفا: "ينبغي أن تكون الصين والولايات المتحدة شريكتين وصديقتين، فذلك ما علمنا إياه التاريخ، وما تقتضيه متطلبات الواقع"، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.

وأشار شي إلى أنه نظرا للظروف الوطنية المختلفة، قد لا يرى الجانبان الأمور دائما بالعين نفسها، ومن الطبيعي أن يشهد أكبر اقتصادين في العالم احتكاكات من حين لآخر.