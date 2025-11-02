العالم اليوم - مدرب ليفربول يكشف: هكذا أريد أن أرى محمد صلاح

انتم الان تتابعون خبر مدرب ليفربول يكشف: هكذا أريد أن أرى محمد صلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 نوفمبر 2025 10:24 صباحاً - أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه في فوز الفريق على أستون فيلا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-2026.

وقال سلوت عقب المباراة: "أعتقد أن هذا هو صلاح الذي أريده أنا، ويريده هو، ونريده جميعا أن نراه".

وأضاف مدرب ليفربول موضحًا أهمية الفوز والأداء الجماعي: "الجميع شعر بأهمية المباراة. من البداية إلى النهاية، اللاعبون كانوا حاضرين. الجماهير واللاعبون شعروا اليوم أن هذا هو الوقت لإثبات أننا ما زلنا هنا".

وتابع سلوت: "ليست المرة الأولى التي نصنع فيها فرصة من ضغط عالٍ، لكن خطأهم منحنا التقدم. في الشوط الثاني أضفنا هدفًا آخر وحافظنا على نظافة شباكنا. كما قلت، كنا مستعدين جيدًا اليوم".

وأشار المدرب الهولندي إلى أن الفوارق في الدوري الإنجليزي ضئيلة، مشددًا على ضرورة مواصلة التطور: "علينا أن نقيم ما نقوم به بشكل جيد، ونُصلح ما لا نقوم به بشكل جيد. في بعض الأحيان استقبلنا أهدافًا ساذجة، لكن الفارق اليوم أننا لم نستقبل أي هدف من كرة ثابتة".

وختم سلوت حديثه بالإشادة بثلاثي الوسط قائلا: "قدموا مباراة رائعة كفريق وكأفراد، وليس فقط لاعبي الوسط. شاهدت أيضًا أداءات مميزة من لاعبين آخرين".

وكان محمد صلاح قد افتتح التسجيل في الدقيقة 45 بعد استغلاله خطأ دفاعيًا قاتلًا من الحارس إيمليانو مارتينيز، قبل أن يضيف الهولندي ريان غرافينبيرخ الهدف الثاني في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، كسر ليفربول سلسلة نتائجه السلبية التي استمرت 5 مباريات دون فوز، ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.