العالم اليوم - قرقاش: يجب تقوية دور سيادة الدول وإبعاد الميليشيات

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 نوفمبر 2025 10:24 صباحاً - قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، خلال منتدى حوار المنامة، إن هناك حاجة لحلول تدعم السلام في المنطقة وقيام دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل.

وأكد قرقاش أن دولة الإمارات تدعم مساعي الاستقرار والسلام في المنطقة، مضيفا أن حل الدولتين لا يزال حجر الأساس لشرق أوسط مستقر.

وتابع: "من الصعب جداً أن نتخيل سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط دون وجود دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وكرامة".

وأكد قرقاش على ضرورة الابتعاد عن جميع السرديات المتطرفة والعنيفة، متابعا: "يجب التقدم عبر الشراكات الإقليمية والاندماج الاقتصادي الذي سيتغلب على جميع الخلافات".

وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنه من الضروري العمل لتقوية دور سيادة الدول، مشددا على ضرورة إبعاد الميليشيات.