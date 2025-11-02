العالم اليوم - خبير أوكراني يكشف حقيقة ظهور "كلاب زرقاء" في موقع نووي

انتم الان تتابعون خبر خبير أوكراني يكشف حقيقة ظهور "كلاب زرقاء" في موقع نووي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 نوفمبر 2025 12:28 مساءً - وضع الخبير الأوكراني سيرهي كيريف حدا للتكهنات التي أثارها مقطع فيديو أظهر كلابا زرقاء تتجول في منطقة الحظر الملوثة بموقع كارثة تشرنوبل النووية بشمال أوكرانيا.

وقال كيريف، رئيس شركة "إيكوسنتر" الحكومية المسؤولة عن مراقبة المنطقة، في تصريحات للصحفيين في تشرنوبل، إن "هذا هراء"، مؤكدا عدم وجود كلاب زرقاء في شمال أوكرانيا.

وأوضح أن الكلاب جرى تعقيمها للحد من تكاثرها، وأن الصبغة الزرقاء تستخدم فقط لتحديد الحيوانات التي خضعت لهذا الإجراء.

وقال كيريف إن هذه "الصبغة غير ضارة بهذه الكلاب".

وكانت لقطات مصورة لعدة كلاب زرقاء قد انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الدولية، مما أثار تكهنات حول تأثير الإشعاع النووي في المنطقة.

يذكر أن انفجار المفاعل النووي في محطة تشرنوبل في أبريل 1986، إبان الحقبة السوفياتية، يعد أخطر كارثة في تاريخ استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية.