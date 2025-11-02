نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة بيلد: اعتقال سوري في برلين كان يخطط لهجوم إرهابي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن مصادر في الأجهزة الأمنية، عن اعتقال مواطن سوري في برلين كان يخطط على ما يبدو لتنفيذ هجوم إرهابي.

وأوضحت الصحيفة أن "وحدات خاصة اعتقلت يوم السبت المواطن السوري المشتبه به عبدالله ر. كان يخطط لمجزرة دموية".

وعثرت الشرطة بحوزة المشتبه به على مواد متفجرة ومكونات لصنع عبوة ناسفة. ويعتقد أنه طلبها عبر الإنترنت. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المكان المستهدف للتفجير، بعد القبض على المشتبه به.

وأشارت الأنباء إلى أن المواطن السوري كان يقيم في برلين في ثلاثة عناوين سكنية مختلفة.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي قتل ثلاثة أشخاص، نتيجة هجوم بالقرب من كنيس يهودي في مانشستر. وأعلنت الشرطة عن احتجاز ستة أشخاص في الهجوم الإرهابي، كما قتل منفذ الهجوم