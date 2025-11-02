نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة تسعة أشخاص في إطلاق نار بحفلة للمراهقين في ولاية أوهايو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، نقلا عن الشرطة المحلية، بأن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح في إطلاق نار خلال حفلة لمراهقين قاصرين في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادثة وقعت في منزل مستأجر حيث تجمع عدد من المراهقين للاحتفال بعيد ميلاد زميلهم.

ونوهت الوكالة بأن أعمار معظم المشاركين في الحفلة كانت دون الثامنة عشرة.

وذكرت الشرطة أنه ربما ما يكون بين المصابين خلال الحادث، قاصرون وبالغون.

وأكدت الوكالة أن أسباب إطلاق النار لا تزال مجهولة، ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات على خلفية الحادث.

في وقت سابق بواشنطن، نُقل خمسة أشخاص إلى المستشفى متأثرين بإصاباتهم إثر إطلاق نار قرب حرم جامعة هوارد. وأُلقي القبض على اثنين يشتبه بضلوعهما في الحادث