نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استثمارات مصرية قطرية كبرى تنطلق خلال أيام لتنمية منطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصر وقطر الاتفاق على بدء تفعيل حزمة استثمارات مشتركة كبرى خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر المنعقدة في الدوحة.

وتشمل المرحلة الأولى توقيع عقد شراكة لتنمية مشروع ضخم في منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح.

ترحيب قطري وإشادة بالافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

استقبل رئيس الوزراء القطري نظيره المصري والوفد المرافق له بترحيب كبير، موجّهًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، معربًا عن إعجابه بالاحتفالية المبهرة التي لاقت صدى عالميًا واسعًا.

تأكيد على متانة العلاقات الثنائية ودعم الاستثمارات

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني حرص الدوحة على تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة في مختلف المجالات، وخاصة الاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين في الملف الفلسطيني، ومؤكدًا تطلع قطر إلى استمرار التواصل والتعاون في ملفات إقليمية أخرى خلال الفترة المقبلة.

مدبولي ينقل تحيات الرئيس السيسي ويؤكد قوة الروابط بين البلدين

نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس السيسي إلى أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط القوية التي تجمع البلدين، وحرص القيادة المصرية على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما أشار إلى تقدير مصر للدور المهم الذي تقوم به قطر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

مناقشة ملف غزة واتفاق شرم الشيخ للسلام

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول التطورات الراهنة في قطاع غزة، وسبل دعم تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام المتعلق بوقف إطلاق النار، إلى جانب مناقشة تعزيز الجهود الإغاثية والتنموية في القطاع.

تنفيذ توصيات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة

تطرق الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عُقدت في العلمين الجديدة، بما يعزز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، ويضمن تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال تلك الدورة.

بدء تفعيل حزمة استثمارات قطرية كبرى في مصر

أكد الجانبان في ختام اللقاء الاتفاق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الأيام المقبلة، والتي جاءت ضمن مباحثات سابقة بين الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وتبدأ هذه الاستثمارات من خلال توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية مشروع اقتصادي ضخم في منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.