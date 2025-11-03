نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك المغرب: قرار مجلس الأمن رقم 2797 تحول تاريخي يرسخ مبادرة الحكم الذاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خطابه الموجه للشعب المغربي بمناسبة اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية، بالآية الكريمة “إنا فتحنا لك فتحا مبينا”، في إشارة إلى أهمية القرار الأممي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مضيفا أن "هذا التحول التاريخي يتزامن مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب".

في نفس الإطار، أبرز العاهل المغربي أنه "حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية"، مشددا على أن المملكة المغربية انتقلت في قضية وحدتها الترابية من "مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير".

كما قدم العاهل المغربي الشكر "لجميع الدول، التي ساهمت في هذا التغيير، بمواقفها البناءة، ومساعيها الدؤوبة، في سبيل نصرة الحق والشرعية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب، وبريطانيا وإسبانيا، وفرنسا، وكل الدول العربية والإفريقية التي ما فتئت تعبر عن دعمها، الدائم واللامشروط، لمغربية الصحراء".

تجدر الإشارة إلى أن القرار تم اعتماده بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالحه 11 دولة من أصل أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان.