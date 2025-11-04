نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لن نتجه أبدًا نحو بناء قنبلة نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن إيران لن تتجه أبدًا نحو بناء قنبلة نووية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.