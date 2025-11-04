نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك تشارلز يمنح ديفيد بيكهام لقب فارس في قلعة وندسور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حدث بارز طال انتظاره، منح الملك تشارلز أسطورة كرة القدم البريطانية ديفيد بيكهام لقب «فارس» خلال مراسم رسمية أُقيمت اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 داخل قلعة وندسور، ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك.

ويأتي هذا التكريم بعد أكثر من عقد كامل من إدراج اسم بيكهام ضمن المرشحين، ليُصبح أخيرًا من بين أبرز الرياضيين الذين حصلوا على هذا الشرف الملكي الرفيع.

تكريم يتوَّج مسيرة رياضية وخيرية ممتدة

ويحصل النجم الإنجليزي البالغ من العمر 50 عامًا على لقب فارس تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في مجال كرة القدم، سواء مع منتخب إنجلترا أو فريقه السابق مانشستر يونايتد، إضافة إلى دوره المؤثر في الأعمال الإنسانية والخيرية داخل بريطانيا وخارجها.

ويأتي هذا التتويج بمثابة نهاية فترة انتظار طويلة، خاصة أن بيكهام كان على رأس المرشحين منذ عام 2011، لكنه لم يحصل على اللقب حينها بسبب قيود تتعلق بملف ضريبي أُغلق لاحقًا بالكامل.

بيكهام.. سفير للأعمال الخيرية ومُلهِم للأجيال

لطالما كان بيكهام رمزًا للالتزام الاجتماعي، إذ قاد مبادرات خيرية عديدة وساهم في قضايا إنسانية متنوعة، الأمر الذي جعله أحد أبرز الوجوه الداعمة للمنظمات الخيرية في بريطانيا.

وفي تصريحات سابقة هذا العام، أعرب بيكهام عن فخره الكبير بوجود اسمه ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك، مؤكدًا أن خدمة مجتمعه كانت دائمًا جزءًا رئيسيًا من مسيرته المهنية والشخصية.

من ملف أولمبياد لندن إلى تجاوز العقبات

وكانت مساهمة بيكهام في فوز لندن باستضافة أولمبياد 2012 من بين أبرز الأسباب التي رشحته لنيل لقب فارس قبل سنوات، لكن تورطه السابق في قضية تهرب ضريبي، والتي شملت عددًا من المشاهير أدى إلى استبعاده لفترة من قوائم التكريم.

وبعد تسوية ملفه المالي بالكامل منذ أكثر من أربع سنوات، أصبح الطريق ممهّدًا أمامه لاستعادة مكانته الطبيعية وضمه إلى قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في بريطانيا.

علاقة خاصة تجمع بيكهام بالملك تشارلز

شهدت السنوات الأخيرة تقاربًا لافتًا بين بيكهام والملك تشارلز، حيث يشغل النجم الإنجليزي منصب سفير لإحدى المؤسسات التابعة للملك، كما شوهد في مناسبات رسمية عدة من بينها معرض تشيلسي للزهور، حيث استقبل الملك تشارلز والملكة كاميلا بصفته أحد الداعمين الرئيسيين للحدث؛ ويبدو أن العلاقة الطيبة بين الطرفين أسهمت في تمهيد الطريق لتكريم بيكهام في اللحظة المناسبة.

بيكهام.. أسطورة خالدة في الذاكرة الإنجليزية

وبعد مسيرة حافلة امتدت حتى اعتزاله عام 2013، ترك بيكهام بصمة لا تُنسى في كرة القدم الإنجليزية والعالمية، بعدما لعب 115 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا وحقق نجاحات كبرى مع مانشستر يونايتد وريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان؛ واليوم يضيف إلى سجله وسامًا ملكيًا يُعد من أعلى درجات الشرف في بريطانيا، ليُخلّد مكانته بين أساطير الرياضة الذين تركوا أثرًا يتجاوز حدود الملاعب.