عاجل- بعد تولي مصر رئاسة الإنتوساي.. الجهاز المركزي للمحاسبات يعزز التعاون الدولي عبر مذكرات تفاهم وشراكات رقابية تدعم الحوكمة العالمية

بعد تولي مصر رئاسة الإنتوساي.. الجهاز المركزي للمحاسبات يعزز التعاون الدولي عبر مذكرات تفاهم وشراكات رقابية تدعم الحوكمة العالمية

في خطوة تعكس المكانة المتقدمة لمصر على الساحة الدولية في مجال الرقابة المالية والمحاسبة، وضمن فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي 25)، عقد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة ومنظمات إقليمية ودولية، لبحث سبل التعاون وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة تُعزز العمل الرقابي عالميًا.

مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات الدولية

شهدت فعاليات المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من الأجهزة الرقابية في دول مختلفة، من بينها:

جنوب إفريقيا: مذكرة تعاون في مجال بناء القدرات المهنية للمراجعين.

المغرب : دعم التعاون بين الأفروساي والإنتوساي لتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

كازاخستان والهند: تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في المراجعة.

لقاءات عربية لتعميق التنسيق الرقابي

عقد المستشار محمد الفيصل لقاءات مكثفة مع رؤساء الأجهزة الرقابية في السعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان، وقطر، والعراق، وفلسطين، وليبيا، حيث تم التأكيد على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات المهنية، إضافة إلى دعم التعاون الفني في مجالات التدقيق ومكافحة الفساد.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة السعودي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، على عمق العلاقات بين القاهرة والرياض، مشيدًا بريادة مصر في قيادة الإنتوساي، فيما عبّر الجانب الإماراتي والعُماني عن تقديرهما الكبير للجهود المصرية في تطوير الأداء الرقابي الإقليمي.

تعاون أوروبي متنامٍ في المجال الرقابي

على الصعيد الأوروبي، عقد رئيس الإنتوساي لقاءات مع رؤساء محاكم المراجعة في فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، تم خلالها بحث حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتنسيق الخطط الاستراتيجية بين الإنتوساي والمنظمة الأوروبية (اليوروساي).

كما رحبت إيطاليا بانضمامها إلى مجموعة عمل مكافحة الفساد وغسل الأموال برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، وأشادت فرنسا بدور مصر في تفعيل التعاون الفرانكفوني داخل المنظومة الرقابية الدولية.

تعاون مصري أممي في قضايا التنمية والحوكمة

في ختام اللقاءات، اجتمع المستشار محمد الفيصل مع السيدة بيورج ساندشير، الأمين العام المساعد بالأمم المتحدة (UNDESA)، لمناقشة آليات تعزيز التعاون الفني مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وأكد أن أولويات رئاسة مصر للإنتوساي تشمل دعم الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع أنشطة مجموعة عمل مكافحة الفساد وغسل الأموال، بالتنسيق مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقده في قطر.

مصر تقود الرقابة العالمية برؤية عصرية

عكست اللقاءات المكثفة خلال مؤتمر “الإنكوساي 25” الدور الريادي لمصر في قيادة العمل الرقابي العالمي، من خلال رؤية ترتكز على: