نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية تكشف سبب عدم انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، إن المفوضية الأوروبية دعت سلطات صربيا إلى مواءمة سياستها الخارجية مع سياسة الاتحاد الأوروبي كجزء من عملية انضمامها.

وذكرت المفوضة، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، أن وتيرة الإصلاحات في صربيا، تباطأت مؤخرا.

وأضافت كوس: "علينا أيضا ضمان الاتساق في سياستنا الخارجية والأمنية المشتركة. ويجب على صربيا مكافحة الخطاب المناهض لأوروبا".

ووفقا لهذه المسؤولة الأوروبية، تتوقع بروكسل أن تتخذ بلغراد موقفا أكثر نشاطا في دعم سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش أن رفض بلغراد فرض عقوبات على روسيا يظل العامل الرئيسي الذي يعوق عملية تكامل صربيا في الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن صربيا تتمتع، بوضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.