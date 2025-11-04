نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط طائرة للجيش السوداني بولاية غرب كردفان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، في بيان مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة تابعة للجيش في سماء مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان غربي السودان.

وقالت "الدعم السريع" في بيان إن الدفاع الجوي تمكن يوم الثلاثاء من إسقاط طائرة حربية من طراز "إليوشن" في سماء مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

وأضافت في بيانها أنه تم إسقاط الطائرة عقب شنها غارات جوية أودت بحياة عشرات المدنيين في مناطق ود بندة وعيال بخيت ومدينتي الفولة وبابنوسة.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة شحن عسكرية تتبع للقوات الجوية السودانية سقطت في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان غربي السودان إثر عطل فني في محركها الأيمن بعد إتمام عمليه إسقاط جوي بنجاح إلى قوات "الفرقة 22 مشاة" في بابنوسة.

ونقل الإعلام المحلي عن مصادر عسكرية، فإن الطيارين استخدموا مظلات وقفزوا بنجاح من الطائرة قبل سقوطها.

وكان الجيش السوداني قد نفذ عمليات إنزال جوي في مقر "الفرقة 22" في بابنوسة، شملت إمدادات عسكرية ولوجستية.

وتتعرض مدينة بابنوسة إلى حصار بري تفرضه قوات الدعم السريع منذ أكثر من سنتين، ضمن مدن أخرى في ولايات كردفان توجد بها حاميات للجيش من بينها الدلنج وكادقلي.