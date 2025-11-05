نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير العمل يوقف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها القانون.. لا تهاون مع الكيانات الوهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزير العمل يوقف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها القانون.. لا تهاون مع الكيانات الوهمية

أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا اليوم الأربعاء بإيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بعد ثبوت مخالفاتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.

وشملت الشركات الموقوفة كلًا من:

المفاوض الدولي (ترخيص 644)، البحيري (1071)، من أجلك (934)، تروجوب (1173)، فرست (9)، أبو غازي (150)، المعقب العربي (722)، إلى جانب عدم الموافقة على شركة بوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، واستمرار إيقاف شركة آل فاضل (919)، وإغلاق شركة فاست كونترول (571).

متابعة دقيقة والتزام بالقانون

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الميدانية لأنشطة شركات التشغيل الخارجي للتأكد من التزامها بالقانون وضمان حقوق المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التساهل مع أي كيان مخالف أو وهمي يستغل المواطنين أو يتقاضى أموالًا بطرق غير مشروعة.

تكثيف الرقابة والمراجعة القانونية

وجّه جبران الإدارات المختصة في الوزارة إلى تكثيف الرقابة والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على سمعة العمالة المصرية في الخارج وضمان حقوقهم.

قانون العمل يحدد أسباب الإيقاف والإلغاء

أوضح البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدّد أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص الشركات، ومن أبرزها:

فقد أحد شروط الترخيص،

تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون،

تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

خدمات رقمية للمواطنين واستعلام إلكتروني

وفي إطار التحول الرقمي، تتيح وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، لتمكين المواطنين من التأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مؤكدة أن جميع خدمات الوزارة مجانية ودون وساطة.