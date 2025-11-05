نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعد الأمريكيين بازدهار اقتصادي بعد الإغلاق الحكومي القياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تشهد بلاده ازدهارا اقتصاديا بعد الإغلاق الحكومي القياسي الأطول في تاريخها.

وقال ترامب خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ: "نحن في خضم إغلاق ديمقراطي كارثي. إنه الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.. ولكن سيكون هناك ازدهار اقتصادي بمجرد إعادة فتح الحكومة".

وأضاف ترامب أن "الديمقراطيين يتصرفون كطيارين انتحاريين".

وحذر من أن الإغلاق الحكومي يؤثر على قطاعات عدة مثل سوق الأسهم وشركات الطيران، مشددا "علينا وقف الإغلاق الحكومي بأي شكل".

وحث ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ على التخلي عن سياسة المماطلة، قائلا إنها "السبيل الوحيد" لإنهاء إغلاق حكومي أصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

ولم يبد حتى الآن أي اهتمام بالتفاوض مع الديمقراطيين لإعادة فتح الحكومة، بل أشارت الإدارة إلى أنها تخطط للتصعيد أكثر.

هذا ودخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السادس والثلاثين، ليصبح الأطول في تاريخ البلاد، متسببا في تعطيل حياة ملايين الأمريكيين بسبب توقف برامج فيدرالية وتأخر الرحلات الجوية وحرمان موظفين حكوميين من رواتبهم.