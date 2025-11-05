نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تجري إطلاقًا تجريبيًا لصاروخ باليستي عابر للقارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجناح الفضائي الثلاثين في قاعدة فاندنبرغ الجوية الأمريكية في كاليفورنيا اليوم الأربعاء إجراء تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز Minuteman III دون ذخيرة.

وجاء على موقع القاعدة على الإنترنت: "أجرت قيادة الضربات العالمية التابعة للقوات الجوية الأمريكية إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز Minuteman III من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا في 5 نوفمبر 2025".

وعملية الإطلاق هذه مخطط لها وتشكل جزءا من عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام صواريخ Minuteman III، المتواجد في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.

ووفقا لمشروع Nuclear Information Project التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، يوجد لدى سلاح الجو الأمريكي نحو 400 صاروخ من طراز Minuteman III، ويصل مداها إلى أكثر من 6000 ميل. وهي قادرة على حمل رأس نووي.

وأفادت مجلة "نيوزويك" يوم الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة تستعد لأول تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز Minuteman III قادر على حمل رؤوس نووية منذ أن أمر ترامب الأسبوع الماضي البنتاغون ببدء اختبارات الأسلحة النووية على الفور، مبررا ذلك بأن روسيا والصين "تواصلان اختبار ترساناتهما النووية".

وأوضح وزير الطاقة كريس رايت لاحقا أن ذلك لا يتضمن التفجيرات النووية، بل اختبار جميع مكونات الأسلحة الأخرى لضمان عملها بشكل سليم.