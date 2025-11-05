نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يهدد بالرد على أي تجارب نووية تجريها الدول الأعضاء المشمولة بالحظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في الكرملين اليوم.

وخلال الاجتماع قال الرئيس بوتين إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا قرر أعضاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء تجارب نووية.

ووفقا للرئيس بوتين، حذرت روسيا من أنها ستتخذ تدابير جوابية حتما، إذا قررت الدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إجراء تجارب واختبارات نووية.

وأضاف رئيس الدولة: "في خطابي أمام الجمعية الفيدرالية في عام 2023، قلت حينذاك إنه إذا أجرت الولايات المتحدة أو دول أخرى طرف في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مثل هذه التجارب (النووية)، فسيتعين على روسيا أيضا اتخاذ تدابير جوابية مناسبة".

وخلال الاجتماع، اقترح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف على الرئيس بوتين البدء فورا في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية ردا على الإجراءات الأمريكية في هذ المجال. واقترح الوزير أيضا إجراء اختبارات الأسلحة النووية في أرخبيل نوفايا زيمليا.

وذكر وزير الدفاع، أن هذه التجارب النووية ستكون ردا على الإجراءات الأمريكية. ووفقا للوزير، فإن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على زيادة أسلحتها الهجومية الاستراتيجية.

وبحسب وزير الدفاع الروسي، يتم العمل في الولايات المتحدة على تطوير صاروخ عابر للقارات جديد قادر على قطع مسافة 13 ألف كيلومتر برأس نووي. وأضاف أن صواريخ Dark Eagle "النسر الأسود" التي تعتزم الولايات المتحدة نشرها في أوروبا ستتمكن من الوصول إلى وسط روسيا في غضون 6-7 دقائق.