العالم اليوم - إيرادات "العالمية القابضة" تتخطى 23 مليار دولار في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر إيرادات "العالمية القابضة" تتخطى 23 مليار دولار في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 07:24 صباحاً - كشفت الشركة العالمية القابضة، المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وقالت الشركة إنها سجلت إيرادات بواقع 84.6 مليار درهم (ما يعادل 23.04 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 32.3 بالمئة مقارنة بإيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 البالغة 64.0 مليار درهم.

فيما ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 15.7 بالمئة ليصل إلى 21.7 مليار درهم (حوالي 5.9 مليار دولار).

وبلغ الربح بعد الضريبة 19.5مليار درهم (ما يعادل 5.31 مليار دولار) بنمو نسبته 8.3 بالمئة، ما يعكس الأداء القوي للكفاءة التشغيلية عبر قطاعات أعمالها المتنوعة.

أداء استثنائي في الربع الثالث

شهد الربع الثالث من عام 2025 أداءً استثنائياً يُعدّ من بين الأقوى في تاريخ الشركة العالمية القابضة، حيث حققت إيرادات بقيمة 29.9 مليار درهم بنمو نسبته 34.6 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 8.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 53.0 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفع الربح الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 46.7 بالمئة ليصل إلى 7.5 مليار درهم، ما يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام في هوامش الربح بالتوازي مع توسّع عملياتها العالمية.

وجاء هذا النمو مدعوماً بزخم الاستثمارات المستمر للشركة العالمية القابضة والصفقات البارزة والأداء التشغيلي، التي عزّزت مكانتها بين أكثر الشركات نشاطاً في إبرام الصفقات على مستوى المنطقة.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية: حيث حقق "العقارات والبناء" إيرادات بقيمة 34.1 مليار درهم بنمو نسبته 50.4 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاًبالأداء القوي لكل من "مدن" و"الدار العقارية"، اللتين حافظتا على مكانتهما الريادية في السوق من خلال محفظة مشاريعهما التطويرية قيد التنفيذ.

كما وصلت إيرادات قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إلى 21.6 مليار درهم بنمو نسبته 11.1 بالمئة، مدعومةً بتوسع مجموعة "إن إم دي سي جروب" على الصعيد الدولي واستمرار النشاط القوي في تنفيذ المشاريع.

وارتفعت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه بنسبة 65.4 بالمئة لتصل إلى 7.3 مليار درهم، مدفوعةً بتوسع المحفظة العالمية وارتفاع الطلب في الأسواق الرئيسية.

كما ساهم قطاع الخدمات وفئات أخرى بإيرادات بلغت12.5 مليار درهم، بنمو نسبته 37.9 بالمئة، مدعوماً بتنوع الأعمال في مجالات الرعاية الصحية والصناعات والتعدين والخدمات اللوجستية.

وبلغ إجمالي الأصول نحو 462.1 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2025، مقارنةً مع 401.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، بنمو نسبته 15.0 بالمئة، مدفوعاً باستمرار عمليات الاستثمار ودمج الأعمال.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 267.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 9.6 بالمئة منذ بداية العام، فيما حافظ النقد والأرصدة المصرفية على مستوى قوي عند 56.9 مليار درهم. وبلغ العائد على حقوق الملكية لمالكي الشركة 11.0 بالمئة، في حين بلغ العائد على الأصول 6.4 بالمئة، ما يعكس الربحية القوية للشركة العالمية القابضة.

من جانبه، علق سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة على نتائج الشركة قائلا:: "تؤكد النتائج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قوة نموذج أعمالها المتنوّع، وتركيزها المستمر على تحقيق القيمة عبر مختلف القطاعات. وتمضي الشركة بخطى ثابتة على مسار النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين، مستندةً إلى الإدارة الإستراتيجية لمحفظتها الاستثمارية والتنفيذ الفعال. وبصفتها من الشركات الأكثر نشاطاً في إبرام الصفقات على مستوى المنطقة، تواصل الشركة نهجها في بناء شبكات قيمة ديناميكية ومتكاملة تربط بين الابتكار ورؤوس الأموال الاستثمارية، وتحوّل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة".