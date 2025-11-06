العالم اليوم - ممداني يغازل ترامب بالحوار.. ويحدد "أهم ملف"

انتم الان تتابعون خبر ممداني يغازل ترامب بالحوار.. ويحدد "أهم ملف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 07:24 صباحاً - أبدى زهران ممداني، الاشتراكي الفائز برئاسة بلدية نيويورك، الأربعاء، استعداده للتباحث مع أكبر معارضيه الرئيس دونالد ترامب في مسألة كلفة المعيشة.

ومازح المشرّع الأميركي المسلم الذي أدهش صعوده السريع المراقبين، الصحفيين خلال إحاطة بالقول إن "البيت الأبيض لم يتواصل لتهنئتي".

وتابع: "ما زلت مهتما بإجراء محادثة مع الرئيس ترامب بشأن السبل التي يمكننا من خلالها العمل معا لخدمة سكان نيويورك"، مشيرا إلى "الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها" وبينها التصدي لكلفة المعيشة.

وعلى غرار ترامب، وضع ممداني غلاء المعيشة وتأثير التضخم وارتفاع تكاليف المواد الاستهلاكية في صلب حملته الانتخابية التي فاز فيها على الحاكم السابق أندرو كومو.

وقال ممداني: "أعتقد أن العبرة بالنسبة إلى الرئيس هي أنه ليس كافيا تشخيص الأزمة للطبقة الأميركية العاملة. يجب أن تقدم حلولا لمعالجة تلك الأزمة".

وسبق لممداني أن وجّه انتقادات إلى ترامب على خلفية الوعود الانتخابية التي أطلقها الملياردير الجمهوري للتصدي لغلاء المعيشة، وسعيه لاحقا لتعليق المساعدات الغذائية بعد توليه سدة الرئاسة في مواجهة "الإغلاق" الحكومي.

وبعد فوزه على خلفية وعود أطلقها بجعل استقلال حافلات النقل المشترك في المدينة مجانيا، وضبط الإيجارات ومجانية دور الحضانة، قال ممداني: "ما يخيف الجمهوريين في كل أنحاء البلاد هو حقيقة أننا سننفذ فعليا هذه الأجندة".

وقدّم ممداني، الأربعاء، النساء الخمس اللواتي سيتولين تنسيق انتقال رئاسة البلدية إلى عهدته.

وبينهن لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفدرالية في عهد جو بايدن، وماريا توريس-سبيرنغر التي تنحّت من منصب نائبة رئيس البلدية المنتهية ولايته إريك آدامز لقربه من ترامب.