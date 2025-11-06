نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحصل شقيق الملك تشارلز على معاش الدولة رغم ثروته بعد تجريده من ألقابه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت صحيفة التليجراف البريطانية أن الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز، سيكون مؤهلًا للحصول على معاش الدولة البريطاني العام المقبل بقيمة تصل إلى 9000 جنيه إسترليني سنويًا.

ويعود ذلك إلى خدمته كموظف في البحرية الملكية لأكثر من 22 عامًا، على الرغم من أنه لا يحق عادة لأفراد العائلة المالكة الحصول على المعاش الحكومي؛ وسيكون بإمكان أندرو المطالبة بالمعاش عند بلوغه سن 66 في فبراير المقبل.

تفاصيل الخدمة والمعاشات

خدم الأمير أندرو في البحرية من مايو 1979 حتى يوليو 2001، وشارك في حرب فوكلاند عام 1982، ويحق له أيضًا معاش تقاعدي من البحرية بقيمة نحو 20 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وأكد خبراء ماليون أن ثروته الحقيقية تظل غامضة، لكن حصوله على معاش الدولة يعتمد على سجل التأمين الوطني وعدد سنوات الخدمة، كما أن صرف المعاش متروك له شخصيًا.

تمويل الملك لتسهيل الانتقال

في سياق متصل، سحب الملك تشارلز العام الماضي البدل السنوي لأخيه ونفقات الأمن المرتبطة بسكنه في رويال لودج، بهدف دفعه لمغادرة العقار الملكي.

ووافق الملك مؤخرًا على إعادة تمويل معاش أندرو السنوي من محفظته الخاصة، مقابل انتقاله للعيش في عقار ساندرينجهام الخاص في نورفولك، مع دفع رسوم انتقال لمرة واحدة بمئات الآلاف من الدولارات.

يُظهر هذا الترتيب كيفية الجمع بين حقوق الخدمة الرسمية للأمير أندرو وقيود الدعم المالي للعائلة المالكة بعد تغييرات وضعه الملكي.