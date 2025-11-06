العالم اليوم - مدفيديف يعلّق "بسخرية" على تصريحات ترامب النووية

انتم الان تتابعون خبر مدفيديف يعلّق "بسخرية" على تصريحات ترامب النووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إجراء واشنطن لتجارب على الأسلحة النووية.

وقال مدفيديف في منشور على منصة "إكس" الأربعاء: "لا أحد يعلم ما قصده ترامب عندما تحدث عن التجارب النووية...وربما هو نفسه لا يعلم".

وأضاف الرئيس الروسي السابق: "لكنه رئيس الولايات المتحدة، وعواقب مثل هذه الكلمات لا مفر منها".

وأردف أن تصريحات ترامب حول الأسلحة النووية "ستجبر روسيا على تقييم مدى ملاءمة إجراء تجربة نووية شاملة بنفسها".

وكان ترامب قد قال، الأسبوع الماضي، إنه أعطى توجيهاته لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع روسيا والصين.

ومن جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن موسكو قد تستأنف التجارب النووية إذا قامت واشنطن بذلك.

وأمر بوتين وزارتي الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية الروسية "بجمع المعلومات بشأن هذا الملف لتقديم مقترحات لبدء التحضيرات لإجراء اختبارات محتملة على أسلحة نووية".

وبعد ذلك، أوضح ترامب أنه ربما يعمل مع الصين وروسيا على خطة لنزع السلاح النووي، دون أن يقدم تفاصيل.

وذكر ترامب خلال خطاب ألقاه في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي: "أعددنا ترتيباتنا النووية، نحن القوة النووية الأولى، وهو أمر أكره الاعتراف به، لأنه فظيع للغاية".

وأضاف: "روسيا في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير عنا، لكنهما ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".

وتابع: "ربما نعمل على خطة لنزع السلاح النووي، نحن الثلاثة، وسنرى ما إذا كان ذلك سينجح".

ولم تجر أي دولة، باستثناء كوريا الشمالية، أي اختبارا لأسلحة ذرية تخلله انفجار نووي في القرن الحادي والعشرين.